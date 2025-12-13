İstanbul Ataşehir'de insanlık dışı görüntüler: Atları kesip...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir’de bir depodaki manzara şaşkınlığa uğrattı. Atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin olarak ekiplerin gerçekleştirdiği baskında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin atları keserek satışa sunduğu ortaya çıktı.

Ataşehir'de, bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı.

Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli E.B'nin, emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G'nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler G.G'yi de gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüpheli G.G'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

