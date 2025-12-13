İstanbul Ataşehir'de insanlık dışı görüntüler: Atları kesip...

Ataşehir'de, bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı.



Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.