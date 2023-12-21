Aydın İYİ Parti arapsaçına döndü

İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı'na 50 gündür il başkanı atanamaması kaosa neden oldu. İYİ Parti Efeler Belediye meclis üyesi Ahmet Ertürk'ün Ankara'da yaptığı temasların ardından 'il başkanı olarak atandım' şeklinde açıklama yaptığı Aydın İYİ Parti'de belirsizlik sürüyor.

Genel Merkez tarafından Ertürk'ün göreve atanmasına ilişkin bir yazıyı Aydın teşkilatına gönderilmezken Ertürk'ü istemeyen mevcut yönetimdeki isimler il başkanlığını vekaleten yürüten Sadettin Yabaş'ın il başkanı olarak atanması konusunda ısrar ediyor.

İYİ Parti İl eskiBaşkanı Recep Taner de Genel Başkan Meral Akşener'e rest çekti. Efeler Belediye Başkan aday adayı olan Taner "Genel Merkez Aydın il başkanı olarak Sadettin Yabaş'ın ismini açıklamaz, atamasını yapmazsa Efeler Belediye Başkan adayı olmayı düşünmüyorum. Aday olmam" diye konuştu