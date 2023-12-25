Çerçioğlu deve güreşi şenliğini iptal etmedi!

Mehmetçiklerimizden gelen acı haber henüz tazeliğini korurken, Aydın Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı. Efeler'de bulunan Ilıcabaşı Ayter Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi organizasyonu iptal edilmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, SMS yoluyla vatandaşı programa davet etti. Büyükşehir yönetiminin deve güreşlerini iptal etmemesini sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, "Aydın'ın CHP'li BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu 12 şehidimizi toprağa verdiğimiz gün deve güreşi şenliği düzenledi. Partisi TBMM'de HDP/ DEM ile birlikte teröre karşı ortak bildiriye imza atmaz, ortakları Tekirdağ'ı, Trabzon'u tehdit eder, Genel Başkanı bölücülerin elini öper, yerel yönetimde özerklik ister, kendisi 12 şehit varken deve güreşi düzenler, yeter artık yeter" diye konuştu.

MHP'Lİ ALICIK: ERTELENMELİYDİ

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da "Bahanesi olmayan bu durum Aydınımızın vicdanını kanatmıştır. 12 vatan evladını şehit verdiğimiz şu günlerde Türk milleti ile acıyı ve kederi paylaşmak, Türk devletinin terörle mücadelesinde birlik olmak yerine terörün siyasi uzantıları ile omuz omuza durmayı tercih edenleri, aziz şehitlerimiz kutlu varan toprağına kavuşmadan deve güreşlerini ertelemeyenleri hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz! Kahraman şehitlerimize saygı olarak ertelenmeliydi" dedi.