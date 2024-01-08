Ot toplamak isterken düşerek ayağını kırdı

AYDIN'DA dağda sarmaşık otu toplarken ayağını kıran Celil Yavuz (65), itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Söke ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesic Eski Maden Ocakları Mevkisi'nde dağlık alanda sarmaşık otu topladığı sırada düşüp ayağını kıran Celil Yavuz, arkadaşını arayarak durumu bildirdi. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patika yollardan yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu yürüyerek Yavuz'a ulaşan ekipler, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı sedyeyle yarım saatlik mücadeleyle ambulansa taşıdı. Yavuz, hastaneye kaldırıldı.