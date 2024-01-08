  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Ot toplamak isterken düşerek ayağını kırdı

Ot toplamak isterken düşerek ayağını kırdı

KAZIM YÖRÜKCE
Ot toplamak isterken düşerek ayağını kırdı
AYDIN'DA dağda sarmaşık otu toplarken ayağını kıran Celil Yavuz (65), itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Söke ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesic Eski Maden Ocakları Mevkisi'nde dağlık alanda sarmaşık otu topladığı sırada düşüp ayağını kıran Celil Yavuz, arkadaşını arayarak durumu bildirdi. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patika yollardan yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu yürüyerek Yavuz'a ulaşan ekipler, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı sedyeyle yarım saatlik mücadeleyle ambulansa taşıdı. Yavuz, hastaneye kaldırıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA