Yasin Cinkaya’nın cenazesi defnedilecek

AYDIN'IN Didim ilçesinde 14 Aralık'ta teknesi ile denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi kaybolduktan 4 gün sonra Yunanistan'ın Samos Adası kıyılarına bulunmuştu. Cinkaya'nın cenazesinin Denizli'ye getirilmesi için başlatılan girişimler sonuçlandı. Cinkaya, yarın Denizli'nin Şemikler mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Geçtiğimiz hafta kardeşi Yavuz Cinkaya tarafından teşhis edilen Yasin Cinkaya'nın cenazesinin Samos Adası'ndan alındığı kaydedildi. Yavuz Cinkaya'nın özel bir tekne ile adaya gittiği ve cenazeyi Türkiye'ye getirdiği belirtildi. Yasin Cinkaya'nın cenazesinin akşam saatlerinde Denizli'ye getirileceği öğrenildi.