SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan flaş açıklamalar! 'Özgür Özel burnumdan getirdi'

Söz konusu gelişmenin ardından Burcu Köksal cephesinden ilk açıklama geldi. Bir televizyon programına konuşan Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Köksal, "Benim kocam hırsızlık yolsuzluk yapmadı, otelde aldatmadı. Özgür Özel mesajında 'Affetmem için yalvaracaksın' dedi. 'Boşan' mesajı Özel'in mesajlarının en hafifiydi. Özgür Özel burnumdan getirdi" dedi.

"BEN KOCAMI NİYE BOŞAYACAKMIŞIM?"

Özel'in "Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" çağrısına da yanıt veren Burcu Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" ifadelerini kullandı.

"YARIN AK PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Ayrıca Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve yarın AK Parti'ye geçeceğini de duyurdu.