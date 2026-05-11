SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Hantavirüs endişesinde yeni gelişme: Test sonuçları belli oldu

Uluslararası bir seyahat gemisinde ortaya çıkan hantavirüs şüphesi sonrası gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrilmişti. Günlerdir merak edilen son 3 vatandaşın test sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son üç vatandaşın hantavirüs sonuçlarının negatif olduğunun saptandığını bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği, yakın takip ve izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numunelerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Üç vatandaşın sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup, önerilen süre boyunca karantinada tutulacaklardır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

