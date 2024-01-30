“Aydın’ı kurtarıp cazibe merkezi haline getireceğiz”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Aydın'ı nostalji kent hüviyetinden kurtarıp cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Savaş'a önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan destek geldi.

VEYSEL EROĞLU'NDAN DESTEK

Savaş'ın parti teşkilatıyla birlikte Efeler, İncirliova, Söke ve Koçarlı ilçelerinde gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına katılan Eroğlu, Aydınlılardan Savaş için destek istedi. Savaş'ın başkanlığa seçilmesi halinde bilgi ve tecrübesiyle yanında olacağını ve kendisinin fahri müşaviri olacağını dile getiren Eroğlu, Savaş'ın Aydın için hayata geçireceği projelere hayran kaldığını dile getirdi. Eroğlu'na desteğinden dolayı teşekkür eden Savaş ise, eser ve hizmet siyasetiyle Aydın'a büyük yatırımlar yapan iktidarın gücün yerel yönetimde de kullanmak için göreve talip olduğunu belirtti.

HİZMET VE YATIRIM YAĞACAK

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Aydın'ın gerçek belediyecilik ile tanışacağını, kente hizmet ve yatırım yağacağını belirten Savaş, "Aydın'ımız 22 yıldan bu yana merkezi hükümetten, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinden önemli hizmetler aldı. İlimize eser ve hizmet siyaseti anlamında çok güzel eserler kazandırdık. Barajlar, göletler, hastaneler, okullar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda Aydın - Denizli Otoyolu'nu, Şehir Hastanemizi hizmete açacağız. Aydın Adliye Sarayı yapacağız. Önümüzdeki dönem iktidarla birlikte yol yürümenin avantajını yerel yönetimde yaşama geçireceğiz" dedi. Savaş, "Ben inanıyorum ki, önümüzdeki dönem Aydın hak ettiği hizmetlerle buluşacak inşallah.

Nostalji şehri yerine cazibe merkezi haline gelen, herkesin imrendiği, başka illerin örnek gösterdiği bir vilayet olacağız inşallah. Tarım, termal ve üniversite kenti olarak fazlasıyla hak ediyoruz. Yatırımcıların önünü açacağız" diye konuştu