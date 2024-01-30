Başkan Kaya, kendi kızının nikahını kıydı

İNCIRLIOVA Belediye Başkanı AK Partili Aytekin Kaya, kızı Nilüfer Büşra Kaya ile AK Parti Aydın İl Tanıtım ve Medya Başkanı Yasin Gülpolat'ın nikahını kıydı. Nikah törenine Kaya ve Gülpolat aileleri ve akrabalarının yanı sıra Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Alp Kayır, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikahını, gelinin babası olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya kıydı. Bir ömür boyu birlikteliğe 'evet' diyen çiftin şahitliğini aralarında eski Bakan Eroğlu ve Başkan Adayı Savaş'ın da bulunduğu protokol üyeleri yaptı.