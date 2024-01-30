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Haberler Aydın Zeytin ağacı cinayeti

Zeytin ağacı cinayeti

Aydın’ın Efeler ilçesinde miras kalan zeytin ağaçlarını aralarında paylaşamayan dayı ile yeğenin hesaplaşması kanlı bitti. Ailesiyle birlikte kırsalda piknik yapan yeğeni Mesut Alkış’ı (38) pusuya düşüren Cengiz Bayram herkesin gözü önünde genç adamın boğazını kesti

KAZIM YÖRÜKCE
Zeytin ağacı cinayeti

Aydın'ın Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiinde korkunç bir cinayet işlendi. Çiftçilik yapan Cengiz Bayram'ın (66) yeğeni Mesut Alkış ile arasında aile büyüklerinden miras kalan zeytin ağacı yüzünden husumet bulunuyordu. Yeğeni Alkış'ın tarlaya ailesiyle birlikte geldiğini gören dayı Bayram, korkunç bir plan yaptı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte piknik yapan yeğeni Alkış'a pusu kurdu.

DEHŞETE TANIK

Cengiz Bayram, arkasından sessizce yaklaşıp dayadığı bıçakla yeğeni Mesut Alkış'ın boğazını kesti. Ardından Alkış, kanlar içinde yere yığıldı. Dehşete tanık olan Mesut Alkış'ın eşi ve çocukları çığlık atarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Alkış'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Alkış'ın cenazesi ise otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

KATİL DAYI TUTUKLANDI

YEĞENİNİN boğazını keserek ailesinin gözü önünde öldüren Cengiz Bayram, suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu. Gözü dönmüş dayı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Cengiz Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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