Nazilli Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler: Nazilli’nin yollarını yenileyeceğiz

CUMHUR İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler, ilk sözünü esnafa verdi. Ergüler, kuracakları asfalt şantiyesiyle yolları baştan sona yenileyeceklerini söyledi. Nazilli Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Ergüler, Başkan Nuri Arslan ile bir araya geldi. Nuri Arslan, Ergüler'e Yeni Sanayi Sitesi'nin sorunlarını aktardı. Arslan, deforme olan yolların yenilenmesini talep etti. Yolların 1995 yılındaki Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı şekliyle durduğunu söyleyen Ergüler, "1995 yılında yolları yapmıştık yıl olmuş 2024. 29 sene idare etmiş. Dışarıdan bir sürü kişi geliyor ve bizi sanayimizle değerlendiriyor. Nuri Başkan neyi söylüyorsa biz onu yaparız" diye ifade etti.