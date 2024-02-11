Peynir dolgulu turşu: Jalapeno! Aydın’da yoğun ilgi görmeye başladı

Aydın'da yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği peynir dolgulu jalapeno turşusu son günlerde en çok tercih edilen turşu çeşitleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Son günlerde sosyal medyada adı sıkça duyulan peynir dolgulu jalapeno turşusu, Aydınlı vatandaşlar tarafından da ilgi ile karşılandı. Bu özel turşu çeşidi, Aydın mutfağına farklı bir lezzet katması ve sosyal medyada paylaşılan görseller ve videolarla dikkat çekilmesi ile son günlerin en çok tercih edilen turşu çeşidi oldu.

Geleneksel turşu tariflerinden farklı olarak içerdiği peynir dolgusuyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan peynir dolgulu jalapeno turşusu, acılığı ve peynirin yumuşak dokusu ile damak çatlatıyor.

Turşucu Güldane Nurlu bu turşunun bir süredir satışının yapıldığını ancak sosyal medyadaki paylaşımların ardından vatandaşların dikkatini çok daha fazla çektiğini belirterek, "Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği peynir dolgulu jalapeno turşusu birçok restoranın menülerine de eklenmeye başladı. Vatandaşlar bu turşu çeşidini bize sormaya başlayınca biz de raflarda ürünü bulundurmaya başladık. Özel kavanoz içerisinde yer alan bu özel lezzet 75 liradan alıcı buluyor. Hem merak edip tatmak için hem de daha önce alıp tadını beğenenler bu turşuya oldukça ilgi gösteriyorlar" dedi.