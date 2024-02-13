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Haberler Aydın Ergüler: Nazilli kavga değil hizmet istiyor

Ergüler: Nazilli kavga değil hizmet istiyor

KAZIM YÖRÜKCE
Ergüler: Nazilli kavga değil hizmet istiyor

AK Parti Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ilçeye önemli hizmetler kazandıracaklarını söyledi. Ergüler, seçim çalışmaları kapsamında 10 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hisarcık, Kızıldere, Bekirler, Bayındır, Ketendere, Gedikaltı, Kocakesik, Kardeşköy ve Sailer Mahallesine yaptığı ziyaretlerde Ergüler, yoğun ilgiyle karşılandı.

Nazilli'nin ihtiyaçlarını iyi bildiğini belirten Ergüler, "Geçmiş dönemde yaptığım 13 yıllık belediye başkanlık tecrübe ve birikimimle yola çıktım. Biz kavga siyaseti yapmaya gelmiyoruz. Halk bizden kavga değil, hizmet bekliyor. Seçildiğim takdirde Büyükşehir adayı Mustafa Savaş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Nazilli için çalışacağız" dedi.

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