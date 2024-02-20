Evsiz adama yardım eli

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokakta yaşayan 39 yaşındaki engelli adama yardım elini Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri uzattı ve talihsiz adam barınma merkezine yerleştirildi. Efeler ilçesinde kimsesi olmadığı öğrenilen Ümit Tanışcı, gidecek ve kalacak yer bulamayınca Efeler 1. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkana sığındı.

Dükkanın önünde yere serdiği naylon üzerindeki battaniyeye sarılarak geceyi geçirmeye çalışan adamı fark eden duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese ekipler sevk edildi. Genç adamın yattığı yere kısa sürede ulaşan ekipler, Tanış'ı soğukta dükkan önünde yerde yatarken buldu.

Engelli olduğu belirlenen Ümit Tanışcı, ekipler tarafından bakım merkezine götürüldü. Burada ihtiyaçları karşılanan Tanışçı, önce yemek yedi sonrasında ise sağlık kontrollerinden geçirildi. Sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan evsiz adamın sevinci görenleri duygulandırdı.