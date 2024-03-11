Didim’de göçmen avı

AYDIN Didim'den Yunanistan'a deniz yolu ile geçmeye çalışan 47 göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. İnsan kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda Didim'de deniz kıyısındaki alanda 2 organizatör ve 47 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgede yapılan incelemede, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 7 adet şişirme pompası, 1 adet akü, 50 litre benzin ele geçirildi. 47 düzensiz göçmen adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.