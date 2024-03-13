Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti

Kaza, İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası Hakkı Eğe, gece Ramazan dolayısıyla mahallede davulunu çalıp mahalleliyi sahura kaldırdıktan sonra evine döndü. Pazarcılık da yapan Eğe, at arabası ile sebze haline giderken E.G. yönetimindeki 09 UH 773 plakalı hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu yola savrularak, ağır şekilde yaralandı.

Hakkı Eğe, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Eğe, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtığı iddia edilen E.G. ise polis tarafından yakalandı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hafif ticari aracın at arabasına çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile at arabasının ve Eğe'nin yola savrulması, araçtan inen iki kişinin kaza yerine gelerek tekrar araca doğru koşturması yer alıyor.