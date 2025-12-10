İzmir'de İZBETON duruşmasında Kaya’dan garip suçlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada 3'üncü duruşma dün görüldü.
Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 65 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz hakkı verilen mağdurlardan İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz, "İsimlere değil, belediyeye güvendik. Bu, CHP projesidir. 5-6 bin aile, belediyeye güvenerek mağduriyet yaşadı" dedi.
"SİZİN BİLİNÇSİZLİĞİNİZ"
Örnekköy Yaka City Kooperatifi üyesi Ceren Okur ise, "Yatırdığımız paraların inşaata gitmediğini fark ettik. Suç duyurusunda bulunduk. Bana vaat edilen ev verilmedi" şeklinde konuştu. Uzundere 3'üncü Etap üyesi mağdur Emrah Sönmez de, "Mağdurlar konuşurken, salondaki gülüşmeleri anlamıyorum. 5-6 bin aile, belediyeye güvenerek mağduriyet yaşadılar" diye konuştu.
Tutuklu sanık Heval Savaş Kaya ise mağdur Sönmez'e "Sizin bilinçsizliğinizin cezasını biz mi çekeceğiz ve kooperatifte ne kadar para var" sorularını yöneltti. Bunun üzerine Emrah Sönmez, "Yaklaşık 400 milyon lira" yanıtını verdi.
Bunun üzerine Kaya, para olmasına rağmen neden inşaatın yapılmadığını sordu. Bu defa Sönmez, "Sözleşmeden dolayı sıkıntılar olduğu için inşaatlara devam edilemiyor" diyerek yanıt verdi.