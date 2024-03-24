Annem sağolsun

AYDIN'DA yaşayan Özlem Şengül (50), 12 yıl önce çocukları Kubilay ve Aydın'ı göndermek için eve yakın bir spor kulübü bulamayınca mahallenin gençlerini bir araya getirip bir basketbol kulübü kurmaya karar verdi. Basketbola ilgi duyan 10 sporcuyla yola çıkan Şengül'ün anne şefkati ile yönettiği takım yıllar içinde büyüdü.

KENDİNİ SPORCULARA ADADI

ŞENGÜL yönetiminde 2012'den bu yana 2 binden fazla sporcunun yetiştiği Aydın Akademi Spor Kulübü, katıldığı müsabakalarda da kısa sürede ardı ardına büyük başarılar elde etti. Mahallenin tüm çocuklarının 'Özlem annesi' olarak ün yapan Şengül, "Kulübümdeki tüm sporcuları evladım gibi görüyorum. Kendimi sporcu yetiştirmeye adadım" diyor.

ALMANYA'DA HAVUZA ALMADIKLARI KIZINI ŞAMPİYON YAPTI

ALMANYA'DA yaşayan Emel-Osman Erol çifti, özel gereksinimli çocukları Elif'in suya olan ilgisi nedeniyle havuza yazdırmak istedi. Ancak götürdükleri havuzun yetkilileri engelinden dolayı küçük kızı kapıdan geri çevirdi. Çift bunun üzerine Türkiye'ye kesin dönüş yaparak Muğla'ya yerleşti.

ELİF BİZE GURUR YAŞATTI

KÜÇÜK Elif, annesinin desteği ve Türkiye'deki imkanlarla önce Türkiye Şampiyonu oldu şimdi ise ilk kez katıldığı uluslararası müsabakada dünya ikinciliği kazandı. Anne Emel Oral, "Gururluyum bu daha başlangıç gün gelecek kapıdan çevrildiğimiz Almanya'daki havuzda madalya alacağız" dedi.

Hayatını adadığı çocukları için Türkiye'ye gelmekle en iyi kararı verdiğini söyleyen anne Emel Oral, "Kızım için çabaladım ve şimdi o da yüzümüzü güldürüyor. Elif ülkesine daha çok madalya kazandıracak" diye konuştu