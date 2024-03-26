Avrupa güzelinin dehşet okulu

Türkiye genelinde 30'u aşkın anaokulu bulanan ünlü isim Neşe Erberk, 2011 yılında bir okul da Aydın'a açmıştı. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde hizmet veren Erberk'in adını taşıyan kreş, şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Yaşanan skandal, kreşte gördüğü şiddeti 4 yaşındaki çocuğun evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Oğlunun evde kardeşiyle oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, bu durumdan şüphelenerek pedagog desteği aldı. Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini söyledi. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunun okulunu değiştirdi.

SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Bu olayın hemen ardından kendi çocuklarında da davranışlarında farklılıklar hisseden velilerin talebi üzerine kreşe kameralar yerleştirildi. Kamera görüntülerini izleyen veliler, öğretmen Ayça Ç'nin çocuklarına şiddet uyguladığı anlara tanık oldu. Kamera kayıtlarında Ayça Ç'nin, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görüldü. Bu davranışları hareket koordinasyon dersinde yapan öğretmen Ayça Ç'nin ayrıca yemekhanedeki kameralara yansıyan görüntüsünde de çocuklardan birine sert şekilde yemek yedirmeye çalıştığı görüldü.

Çocuk bakıcısı Buse G'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittirdiği kameralara yansıdı. Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, şiddet görüntülerine ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İlgili kurum tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, öğretmen Ayça Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayça Ç.'nin de işine son verilirken olaya göz yumduğu iddiasıyla okul yönetiminin de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.