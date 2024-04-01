Aydın değişim istemedi

Aydın'da havaların iyi olmasıyla birlikte vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yoğun ilgi gösterdi. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler ilçesi Kemer Mahallesinde bulunan Sosyal Bilimleri Lisesi'nde oy kullandı. Oy kullanırken eşi Nilay Savaş ile birlikte sırada bekleyen Savaş, sandık görevleriyle selamlaştıktan sonra oyunu kullandı.

3 AY SÜREN YOĞUN SÜREÇ

Oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde açıklama yapan Savaş, "Demokrasi şehidi merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in emaneti olan şehrimizde tarihi bir seçime gidiyoruz. Yaklaşık 3 ay süren seçim süreci büyük olgunlukla şehrimizde geçirdik. Yerel yönetim anlamında hizmetlerden mahrum olan şehrimizin sorunlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yapılması gerekenleri anlattık" dedi. Aydın'ın gelişen, büyüyen Türkiye'den daha fazla pay alması adına iyi işler yapılması gerektiğini belirten Savaş, "Havaların güzel olması nedeniyle seçimlere katılım güzel. Önümüzdeki dönem demokrasimiz ve aydınlık yarınlar adına seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP'NİN OYU YÜZDE 3 AZALDI

Kentte saat 17:00'den itibaren sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 2014'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 43.8 oran ile 285 bin 148 oyla Aydın'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu, Millet İttifakı ile girdiği 2019 seçiminde yüzde 53.9'luk oran ve 368 bin 791 bir kez daha seçilmişti. 2024 seçimlerinde CHP'den üçüncü kez aday gösterilen Çerçioğlu, seçimde oy yüzdesi yüzde 3 azalmış olmasına rağmen ipi önde göğüsledi. Çerçioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50.4'lık oy oranıyla seçimi önde tamamladı.

İLÇELERDE CUMHUR İTTİFAKI

AK Partili Mustafa Savaş 2019 seçimlerinde yüzdü 43,7'lik oranla 299 bin 56 oy alarak ikinci olmuştu. 2024 seçimlerinde üçüncü kez Çerçioğlu'na rakip olan Cumhur İttifakı adayı Savaş, girdiği bu seçimi de yüzde 36.5'lik oy oranı ile seçimi bir kez daha ikinci tamamladı. Diğer adaylar İYİ Parti'den Özer Kayalı yüzde 4.2, DEM Parti'den Suzan Koç yüzde 3.8, Zafer Partisi'nden Muharrem Demirbilek yüzde 0.9, Yeniden Refah Partisi'nden Serdal Bulut yüzde 0.5 ve DP'den Hüseyin Turgut yüzde 0.3 oy aldı. Aydın'ın 17 ilçesinden 12'sini CHP, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti 4, MHP ise 1 belediye kazandı.