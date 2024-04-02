Aydın’da dehşet evi

Aydın Nazilli'de tartışma yaşayan Akın Demir, Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akın Demir, anne ve oğlu bıçaklayarak öldürdü. Olay, Yeni Mahalle 78 Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. Kurutulmuş meyve sebze satan arkadaşı Emre Öztürk, işleri bozulduğu için kuzeni olan bir elektrik dağıtım firmasında çalışan Akın Demir'den bir miktar borç para aldı.

Aydın'da yaşayan Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk, akrabaları Akın Demir tarafından canice öldürüldü. İhbar üzerine eve gelen ekipler, anne oğulun cansız bedeniyle karşılaştı.

EVLADINA SİPER OLDU

Borcunu ödemeyen kuzenini telefonla ulaşamayan Demir, evine gitti. Evinde bulamadığı kuzeninin annesinde olduğunu öğrenen Demir, kuzeni Öztürk'ün annesinin evinde buldu. Aysel Öztürk, kapının ziline basıp oğluyla görüşmek isteyen akrabası olan Demir'i eve aldı. İddiaya göre alacağı nedeniyle Akın Demir ile Emre Öztürk tartışmaya başladı.

Akın Demir

Tartışma kavgaya dönüşürken Demir, yanında bulunan bıçağı çıkararak Emre Öztürk'e savurdu. Oğlunu kurtarmaya çalışan anne Aysel Öztürk de karnından bıçaklandı. Anne oğul yerde kanlar içerisinde kalırken saldırgan Demir, evden kaçtı. Evin kapısının açık olmasından şüphelenen komşuları içeriye baktıklarında evin kan gölüne döndüğünü gördü.

ÇİFTE ACI YAŞADI

Evli ve 3 yaşında ikiz çocukları olan Emre Öztürk'ün eşi Görkem Öztürk hem kocasının hem de kayınvalidesinin öldüğünü öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi. Büyük acı yaşayan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kuzenini ve annesini öldüren Akın Demir, " Kuzenim Emre kendisinde para olmadığını söyleyip annesinden istedi. Bu sırada ikisi kavga etmeye başladı ve birbirlerini bıçakladılar. Bende korktuğum için olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.