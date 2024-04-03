  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Genç motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi

Genç motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi

İHSAN KARATAŞ
Genç motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. B.D. idaresindeki 09 PE 680 plakalı otomobil, Aydın - Denizli karayolu Sevindikli Mahallesi'nde, aynı istikamette giden Ada Kaan'ın (18) kullandığı 10 AKR 962 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kaan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.D, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA