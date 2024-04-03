Genç motosiklet sürücüsü kazada yaşamını yitirdi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. B.D. idaresindeki 09 PE 680 plakalı otomobil, Aydın - Denizli karayolu Sevindikli Mahallesi'nde, aynı istikamette giden Ada Kaan'ın (18) kullandığı 10 AKR 962 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kaan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü B.D, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.