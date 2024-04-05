İncirliova’da anons krizi: CHP’li adaydan tehdit

AYDIN'DA İncirliova Belediyesi'ni AK Partili Aytekin Kaya'nın yeniden kazanması sonrası meydanda yapılan kutlamalarda fenalaşan bir vatandaş için ambulans anonsu yapıldı. CHP adayı Osman Gökmen'in anonsun "CHP'liler bayılıyor" imasıyla yapıldığı gerekçesiyle kendisine tehditte bulunduğunu belirten Başkan Kaya'nın basın danışmanını Hüseyin Çetin suç duyurusunda bulundu.

Osman Gökmen

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İNCİRLİOVA Belediye Başkanlığı'nı Kaya'nın kazanmasının ardından CHP İlçe Başkanlığı oyların yeniden sayımı için itirazda bulundu. Seçim Kurulu, itirazı reddetti. Adliyede CHP ve AK Parti temsilcileri arasında gerilim yaşandı. CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, beraberindeki kişiler ile birlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın basın danışmanı Hüseyin Çetin'in yanına gelerek, kendisini tehdit etti.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çetin ise Gökmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet çıkışında, yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulunan Çetin, "Adliyede bulunduğumuz sırada, Seni İncirliova sokaklarında gezdirmeyeceğim, bu iş bitsin görüşeceğiz' şeklinde beni tehdit etti. Ben de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundum" dedi.