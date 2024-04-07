Çifte zaferle göreve başladı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 10 erkek rakibini geride bırakarak seçimi kazanan ancak listesini yanlış yazdığı gerekçesiyle hakkı elinden alınan Şefika Uysal, ikinci mücadeleyi de kazanarak muhtarlık mazbatasını aldı. Efeler Meşrutiyet Mahallesi'nin muhtarlık seçimine giren 11 aday içerisinde Şefika Uysal tek kadın aday oldu. Seçimi kazanan Uysal'ın hakkı, aza listesi yanlış olduğu gerekçesiyle elinden alındı. Muhtarlığın ikinci en yüksek oyu alan Mithat Akgül'e verilmesi bekleniyordu. Ancak, Uysal'ın itirazı sonuç verdi. Talebi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek oyu alan Şefika Uysal'a verilmesini kararlaştırdı. Böylece Uysal, Meşrutiyet Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu