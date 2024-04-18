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Haberler Aydın Okul inşaatından düşen işçi öldü

Okul inşaatından düşen işçi öldü

KAZIM YÖRÜKCE
Okul inşaatından düşen işçi öldü
OLAY, Aydın Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. 2,5 yıldır devam edilen Kamilpaşa İlkokulu inşaatında çalışan Ercan Özer (58), dengesini kaybederek 1. kattan merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Özer burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çalışmak için Nazilli'den Buharkent'e gittiği öğrenilen Ercan Özer'in cenazesi Nazilli'deki Arslanlı Merkez Camii'de kılınan namazın ardından Arslanlı Mezarlığına defnedildi.
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