Aydın’da feci olay! 18 yaşındaki genç tren çarpması sonucu can verdi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki korkunç olay Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Anadolu Bulvarı ile İzmir Bulvarı'nın kesiştiği hemzemin geçitte meydana geldi. Arda Kuzu (18) isimli genç iddiaya göre Denizli-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı. A.K.'yi fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Kuzu metrelerce ileriye savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kuzu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kuzu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.