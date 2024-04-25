Mesaide müdür tatilde ise çoban

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Rahmi Terzi, çocukluk ve gençlik yıllarında çobanlık yaptı. Çobanlık yaparken bir yandan üniversite sınavına hazırlanan Terzi, girdiği sınavın ardından kazandığı Atatürk Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Terzi, çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak başladı, okul müdürü ve şube müdürü olarak görev yaptı. İdarecilikteki başarılı çalışmaları sonucu 2013'te Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü'ne atanan Terzi, 11 yıldır kentte binlerce kişinin iş sahibi olmasını sağladı. Görevini başarıyla yürüten Terzi, yıllık izinlerini memleketine tatile gittiğinde çocukluk özlemi olan çobanlıktan kopamadığını belirtti.

ÇOBANLIKTAN KOPAMIYOR

Çobanlıktan kopamadığını dile getiren Terzi, "İşimi severek yapıyorum. Ancak çocukluk yıllarımın uğraşı ata mesleğim olan çobanlığı da çok seviyorum. Pek çok kişi tatilini deniz kenarlarında ve otellerde geçirmeyi tercih eder ama ben baharı dağlarda karşılayıp sürü otlatmaktan, kepeneği giyip geceyi sürünün başında dağlarda geçirmekten çok keyif aldığım için tatilimi bu şekilde değerlendiriyorum" diye konuştu.