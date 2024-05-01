Mahkeme salonunun penceresinden atladı

Aydın Didim ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ali Yıldız (74) ve eşi Ayten Yıldız (71) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayten Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Aydın Didim Adliyesi'ne sevki gerçekleştirilen B.B ölümlü kazaya karıştığı için, adliye salonunun penceresinden atlayarak yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan B.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın'a sevk edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada diğer otomobil sürücüsü Burak Barguz (31) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Barguz emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Didim Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANINCA KENDİNİ KAYBETTİ

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan diğer otomobilin sürücüsü Burak Barguz, Didim Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Didim Adliyesi'ne sevk edilen Barguz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralanan 71 yaşındaki Ayten Yıdız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahkeme salonunda tutuklanma kararının yüzüne okunmasının ardından salondan dışarı çıkarılan Barguz, yaşadığı vicdan azabı nedeniyle adliye koridorunun penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Zemine çıkılarak kanlar içerisinde kalan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barguz'un hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.