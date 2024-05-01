Türkiye’de bir ilk: Yerli dijital kadavra

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) sanayi iş birliği, Türkiye'deki ilk VR destekli yerli dijital kadavrayı hayata geçirdi. ADÜ TIP Fakültesi öğrencileri, "dijital kadavra" ile anatomiyi sanal ortamda hem daha kolay öğreniyor hem de detaylı inceleme fırsatı yakalıyor. ADÜ'de yerli ve milli üretime destek hamlesi kapsamında hayata geçen projelerin bir parçası olarak geçtiğimiz sene VR destekli "dijital kadavra" tasarlanmasına yönelik çalışmalar Rektör Prof. Dr. Bülent Kent'in koordinasyonunda başlatılmıştı.

Bu kapsamda ADÜ Teknokent bünyesinde VR destekli "Dijital Kadavra" cihazı geliştirildi. Ülkede 'sanal diseksiyon' masası şeklinde kullanımda olan uygulamalar bulunmasına rağmen, ADÜ Hastanesi'nde kullanımına başlanacak bu projenin diğerlerinden en önemli farkı VR ve yazılım desteği ile kullanıcılara çok daha gerçekçi çözümler sunması. "Dijital kadavra" platformu, ADÜ Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kullanılmaya başlanacak.