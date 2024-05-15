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Haberler Aydın Aynı binada 24 saat içinde ikinci yangın

Aynı binada 24 saat içinde ikinci yangın

HABER MERKEZİ
Aynı binada 24 saat içinde ikinci yangın
AYDIN'IN Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan güzellik merkezinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait güzellik merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Tamamen yanan güzellik merkezi kullanılamaz hale geldi. Güzellik merkezinin yangın anında kapalı olması büyük facianın önüne geçerken, aynı binada 24 saat içerisinde çıkan 2'nci yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
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