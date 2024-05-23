Denizin altındaki yolcu uçağında böyle poz verdi! Kuşadası’nda görenleri şaşırtıyor

Yaklaşık 8 yıl önce dalış turizmini canlandırmak ve resif olarak kullanılmak amacıyla Kuşadası Körfezi'nde batırılan dev Airbus A300 kargo uçağı, dalgıçların ilgi odağı oldu.

Hem yerli hem de yabancı dalış meraklılarının ilgisini çekmesi amacıyla 2016 yılının Nisan ayında İstanbul'dan Kuşadası'na getirilip Mayıs ayının ilk haftasında törenle batırılan Airbus A300 kargo uçağı kısa sürede balık biyoçeşitliliğinin adeta merkezi haline geldi.

Uçağın 5 Haziran 2016'da batırılmasının ardından bölge yerli ve yabancı dalış tutkunu turistlerin merkezi haline gelirken, deniz dibinde dev uçağı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı dalgıçlar deniz dibindeki uçağın kokpitine geçip su altında uçak kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı dalgıçlar ise dakikalarca deniz dibindeki uçağın içinde inceleme yapıyor. Aynı zamanda güvenli bir batık olarak değerlendirilen Airbus A300'ün içinde ve dışında dalış yapan dalgıçlar bölgeye yuvalanan balıklarla unutulmaz anlar yaşıyor.