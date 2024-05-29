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Haberler Aydın Dolandırıcılık suçlarının firarisi Aydın'da yakalandı

Dolandırıcılık suçlarının firarisi Aydın'da yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçlarından 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Dolandırıcılık suçlarının firarisi Aydın’da yakalandı

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan A.Ö. isimli şahsı Türkmen Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö. iki dosya ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve üç dosya ile başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından aranıyordu. Toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezası A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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