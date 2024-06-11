  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da aranması olan 20 şüpheli yakalandı

Aydın'da aranması olan 20 şüpheli yakalandı

Aydın'da suçların yoğun yaşandığı bölgede 1 haftada içerisinde 13 bin 789 kişi ve 3 bin 387 araç sorgulandı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda 28 aranan şahıs da yakalandı.

İHA
Aydın’da aranması olan 20 şüpheli yakalandı

Aydın'da Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, il sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırdı. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde, drone destekli çalışmalar yapılırken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yaptığı çarşı ve pazarlar, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından 3-9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalarda; 13 bin 789 şahıs ve 3 bin 387 araç sorgulandı. 28 aranan şahıs ve 1 hacizli yakalamalı araç yakalanırken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekipler tarafından 573 olaya müdahale edilirken yapılan uygulamalarda da; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 28 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şahıstan toplam 3 gram uyuşturucu madde, ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS Sistemiyle de bin 212 araç sorgusunun yapıldığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA