Yangın söndürme uçağı Didim’de göle sert iniş yaptı

Son dakika haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

PERSONEL KURTARILDI

İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uçağın personeli kurtarıldı.

Muğla Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre; uçakta 2 pilot ve 1 memur vardı. 3'ü de kurtarıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

"ÜÇ PERSONELİMİZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILMIŞTIR"

Mürettebata geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır.

Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."