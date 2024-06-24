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Haberler Aydın Ormanda mangal yakan 31 kişiye idari para cezası

Ormanda mangal yakan 31 kişiye idari para cezası

HABER MERKEZİ
Ormanda mangal yakan 31 kişiye idari para cezası
AYDIN Valiliği'nin orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanlarda denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında ekipler, Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz olarak girilmeyecek alanda mangal yakan 31 şahsa orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 63 bin 612 TL idari para cezası kesildi.
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