Dolandırıcılardan milyarlık vurgun

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Suç örgütünün çok sayıda arkadaşlık, tanışma, sohbet ve buluşma konseptli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları tasarlayıp yayınladıkları, Web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ağlarına, düşürdükleri mağdurlarla öncelikle normal sohbet edip güven kazanarak mağdurların kişisel verilerini ve fotoğraflarını ele geçirdikleri tespit edildi.

9 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Yurtiçi ve yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olduğu belirlendi. Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen 11 şüpheliye yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 56 mağdur tespit edildi. Toplam 4 ilde eş zamanlı icra edilen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.