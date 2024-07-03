Adnan Menderes’in anısına yakışmayan görüntü! Çiftliği kaderine terk edildi

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğum yılı olan 1899'dan idam edildiği 17 Eylül 1961'e kadar olan hayatının önemli bir kısmının geçtiği Aydın Çakırbeyli Köyü'nde bulunan çiftliğindeki evi kaderine terk edildi. Mülkiyeti Menderes ailesinde olan çiftlik bir süre önce de kiraya verildi. Çiftlikteki kahya evi yenilenirken, Adnan Menderes'in de bir dönem içerisinde yaşadığı konak bakımsız kaldı.

OĞLU AYDIN MENDERES SAHİP ÇIKIYORDU

Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası baba ocağına çiftlikte yaşamaya başladı. Aydın Menderes tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için de çiftlikte özel bir ev yaptırıldı. Trafik kazası sonucu yaşamının son 15 yılını felçli olarak geçiren Aydın Menderes'in vefatı ile çiftlik kaderine terk edildi. Aydın Menderes'in 23 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından bir süre ziyaretçilere açık tutulan ev, gelip giden kimse olmayınca perdeleri sökülüp eşyaları toplanarak konak kapatıldı.

MÜZE YAPILACAKTI

Çürümeye terk edilen konakla birlikte çiftliğin bahçesini de otlar kapladı.

Adnan Menderes Çiftliği, eski dönemlerdeki bakanlar ve valiler tarafından müze yapılmak istendi ancak Menderes ailesinin onay vermemesi nedeniyle müze Çakırbeyli mahallesi girişine inşa edildi. Merhum başbakan Adnan Menderes'in hatıralarını görmek için müzeye gelen vatandaşlar, müzeye birkaç kilometre uzaklıktaki konağı da görmek isteseler de çiftliği kapıları kilitli olduğundan konağı göremeden gidiyorlar.

"MENDERES'İN MİRASINA SAHİP ÇIKILMALI"

Çiftlik evinin son hali vatandaşlarında tepkisine yol açıyor. Adnan Menderesin oturduğu evin de çürümeye terk edildiğini ifade eden vatandaşlar, "Yıllardır burası bu şekilde duruyor. Son birkaç yıldır çiftliğin bakımıyla ilgilenen kimse yok. Bu durum bizi çok üzüyor. Başka yerlerden gelip de Menderes'in evini soranlara evin kötü durumu nedeniyle 'Şurası' demeye utanır hale geldik. Sonuçta bu konak Adnan Menderes'ten kalan bir miras. Bu mirasa sahip çıkılması gerekiyor" dediler.

ADNAN MENDERES ÇİFTLİĞİNİN GEÇMİŞİ

Bu çiftlik, Adnan Menderes'in annesi Tevhide Hanım'ın babası Hacı Ali Bey'e Kırım Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı paşalık unvanıyla birlikte padişah tarafından hediye edildi. Konya'nın Bozkır kazasından gelerek Çakırbeyli'ye yerleşen Hacı Ali Bey, vefat ettikten sonra çiftlik kızı Tevhide Hanım'a kaldı. Tevhide Hanım ölünce çiftlik oğlu Adnan Menderes'in oldu. Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın Güzelhisar Sarayiçi mahallesinde dayısı Sadık beyin evinde dünyaya geldi. İlk önce Ali ismi veriliyor ama o genel olarak Adnan adını kullanıyor Adnan Menderes, annesi Fitnat hanımla birlikte okul dönemlerini İzmir'de geçirdi. 11 yaşından geldiği bu çiftlikte, evlendiği Berrin Menderes ile beraber yaşadı. 19 yaşında yedek subay olarak Filistin Cephesi'nde savaşan Adnan Menderes, Mondros Mütarekesi'nin imzalamasından sonra çiftliğe dönüp, idaresini devraldı. O zamanlar Menderes ailesinin evi Çakırbeyli Köyü'nün içindeydi. 1926'da köydeki evden ayrılarak yeni yapılan çiftliğe yerleşti. Bu arada Adnan Menderes miras kalan 40 bin dönüm toprağın 38 bin dönümünü köylülere dağıttı. 1926'da yapılan çiftlik evi de 1950'de yıktırılıp şu andaki mevcut konak inşa edildi.