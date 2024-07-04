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Haberler Aydın Aydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Aydın'da Pera bebeğin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek hayatını kaybetmişti. Bebeği öldüren o merminin bir düğün konvoyundan ateşlendiği ortaya çıktı. Olayı titizlikle inceleyen güvenlik güçleri önce damat ve ağabeyini gözaltına almıştı. Son dakika bilgisine göre, 2 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 6'ya ulaştı.

AA
Aydın’da Pera bebeğin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Yorgun mermi isabet etmesi sonucu 11 aylık Pera Palabıyık'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, olay sırasında mahalledeki düğüne davetli olan Ö.Ç. ve M.B'yi de gözaltına aldı.

Böylelikle bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

OLAY

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz Pazartesi günü evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etmiş, başından ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra damat D.G, ağabeyi C.G, babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B. gözaltına alınmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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