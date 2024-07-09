Komşuya bıçaklı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde işyeri sahibi R.S. ile üst katta oturan F.Ç. arasında çıkan tartışmada kan aktı. Karnından bıçaklanan F.Ç., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 2. katında oturan F.Ç. balkondan aşağıya su döktü. İşyeri sahibi R.S. masalarda müşterilerinin olduğunu söyleyerek F.Ç.'ye sözlü uyarıda bulundu. Kısa süre sonra çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi R.S. ekmek bıçağı ile F.Ç.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.Ç. ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.