Organlarıyla 7 kişi hayat bulacak

AYDIN'IN Efeler ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Erdal Karakaş'ın bağışlanan organları nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu. Efeler'e bağlı Doğanköy Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Erdal Karakaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Karakaş'ın ailesi ile ilgili personelin görüşmesi sonucunda organlarının bağışlanması yönünde karar verildi. Gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla Karakaş'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için çeşitli illere gönderildi. Organları başkalarına hayat verecek olan Erdal Karakaş'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.