Takla atan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu

Olay, Söke ilçesi Yenicami Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KBH 067 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde kimseyi bulamadı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edilirken, ekipler sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.