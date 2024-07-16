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Haberler Aydın Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü apartmana çarptı:1 ölü, 13 yaralı

Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü apartmana çarptı:1 ölü, 13 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde 16 kişiyi taşıyan şehirler arası yolcu otobüsü, kavşağa hızla girmesi sonucu bir apartmanın zemin katına çarptı. Meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İHA
Aydın’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü apartmana çarptı:1 ölü, 13 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinden Adana'ya gitmek üzere Didim Otogarı'ndan 16 yolcusu ile hareket eden yolcu otobüsü kaptan İsmail Yıldırım ile hareket etti. Yaklaşık 50 kilometre sonra Söke Yenidoğan'daki akıllı kavşağa gelen yolcu otobüsü kavşağa süratli girince direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje aştıktan sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

Önce yoldaki bir şahsı çarptığı sonra ise apartmana çarptığı öğrenilen otobüs kazasında muavin Gökhan Cansızkaya'nın hayatını kaybettiği şoför İsmail Yıldırım ile birlikte 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazadan hemen 9 dakika sonra olay yerine gelen Aydın AFAD ekipleri kısa sürede kazaya müdahale ederek yaralıları otobüsten ve sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların 1'nin ağır olduğu öğrenildi.

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