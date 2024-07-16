  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Sokak köpeklerinden kaçan genç hayatını kaybetti

Sokak köpeklerinden kaçan genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde boşıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bisikletli genç, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

İHA
Sokak köpeklerinden kaçan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan Furkan Berk Şahin (24), Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Şahin ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA