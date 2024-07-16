Sokak köpeklerinden kaçan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde olan Furkan Berk Şahin (24), Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Şahin ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.