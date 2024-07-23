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Haberler Aydın Aydın dahil 16 ilde operasyon: 59 zehir taciri yakalandı

Aydın dahil 16 ilde operasyon: 59 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Afyon dahil 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-28" operasyonları düzenlendiği duyurdu. Operasyon kapsamında 59 şüphelinin yakalandığını, 40'ının tutuklandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Aydın dahil 16 ilde operasyon: 59 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 203 ekip, 642 personel, hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla Aydın ve Afyon dahil 16 ilde "NARKOÇELİK-28" operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 miylon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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