Aydın dahil 16 ilde operasyon: 59 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 203 ekip, 642 personel, hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla Aydın ve Afyon dahil 16 ilde "NARKOÇELİK-28" operasyonların düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 miylon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
1️⃣6️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-28" operasyonlarında; 2️⃣ Ton 2️⃣9️⃣4️⃣ Kg Uyuşturucu Madde, 1️⃣3️⃣ Milyon 6️⃣2️⃣3️⃣ Bin 1️⃣2️⃣7️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk, 2️⃣ Milyon 2️⃣ Bin 4️⃣5️⃣5️⃣ adet… pic.twitter.com/mtyRmhmSXE— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2024