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Haberler Aydın Aydın'da 5 metrelik çatıdan düşen usta öldü

Aydın'da 5 metrelik çatıdan düşen usta öldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde tek katlı evin çatısında tamirat yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen demirci ustası Erdoğan Kara (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Aydın’da 5 metrelik çatıdan düşen usta öldü

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre demirci ustası Erdoğan Kara, tamir için gittiği tek katlı bir evin çatısını çalışma yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan demirci Erdoğan Kara, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

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