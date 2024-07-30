25 yıldır çıkmadığı evinden sağlık ekipleri tarafından alındı

47 yaşındaki Ömer Gümüştaş'ın annesi Ayşe Nadir Gümüştaş, oğlunun tedavi sürecinin başlamasıyla yıllardır süren acılarının sona ermesi yönünde bir umut ışığı gördüklerini ifade etti. Yıllardır yatağa bağımlı olan oğlu Ömer'e devletin sahip çıktığını söyleyen gözü yaşlı anne Gümüştaş, "Yeni Asır gazetesine ve haberi okuyup yardıma koşan herkese çok teşekkür ederim. Devletimiz sayesinde oğlum inşallah eski sağlığına kavuşacak. Devletimiz var olsun" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

PERA'NIN ÖLÜMÜ SONRASI UMUT IŞIĞI DOĞDU

Geçtiğimiz haftalarda Söke ilçesinde bir düğün konvoyunda silahla açılan ateş sonucu 11 aylık Pera Palabıyık'ın hayatını kaybetmesi, toplumda büyük yankı uyandırdı. Bu trajik olay, 27 yıl önce benzer bir şekilde maganda kurşunuyla hayatı kararan Ömer Gümüştaş'ın hikayesinin yeniden gündeme gelmesine vesile oldu.

47 yaşındaki Gümüştaş, komando er olarak vatani görevini yaparken, askerden izne geldiği sırada köyü Avcılar Mahallesinde katıldığı bir düğün eğlencesinde ateş açılan tüfekten çıkan saçmaların omuriliğine isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

YENİ ASIR YAZDI, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İki yıl süren tedavisinin ardından evine gelen Ömer Gümüştaş 27 yıldır bir türlü ayağa kalkamadı. O tarihten bu yana adeta yatağa çivilenen 47 yaşındaki Ömer Gümüştaş'ın annesi Ayşe Nadir Gümüştaş, Yeni Asır aracılığıyla oğlunun çektiği 27 yıllık yatak esaretinin son bulmasını istedi. Çaresiz anne ve oğlunun sesi olan Yeni Asır'ın haberi yetkilileri harekete geçirdi. Haberin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Senkul'un maganda kurşunu mağduru Ömer'in tedavisine başlanılması için talimatını verdi. Sağlık ekipleri, ailenin yaşadığı Avcılar Mahallesi'ndeki evlerine geldi ve 27 yıldır dışarıya adım atmayan Ömer Gümüştaş'ı alarak hastaneye götürüp tedavisine başladı.

YILLAR SONRA İLK KEZ GÜLDÜ

25 yıl sonra oğlu Ömer'in ilk kez evden dışarı çıktığını söyleyen anne Gümüştaş, "Görevliler onu almaya geldiğinde yıllardır hiç gülmeyen oğlum ilkkez gülümsedi. Kapıdan çıkarken bana 'Anne tekrar yürüyebilecek miyim?' diye sordu. İnşallah oğlum deyince de sevinç gözyaşları döktü. Yeni asır gazetesi bizim sesimiz oldu. Devletimizde bu sese kulak verdi ve bize ilini uzattı. İnşallah en kısa zamanda oğlum eski sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

"HASTAMIZI YATAĞA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARACAĞIZ"

Yetkililer, Ömer Gümüştaş'ın tedavi süreci hakkında yaptıkları açıklamada, ilk aşamada fizik tedaviye başlanacağını belirttiler. Söke Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktorlar, Gümüştaş'ın sağlık durumunu yakından takip ederek en uygun tedavi planını oluşturduklarını ifade ettiler. Yetkililer, "Öncelikle fizik tedavi ile hastamızın kas ve eklem fonksiyonlarını iyileştirmeye çalışacağız. Bu süreçte hastamızın mevcut durumu değerlendirilecek ve ilerleme kaydedilirse, cerrahi müdahaleler de gündeme gelecek. Bir dizi ameliyat planlıyoruz. Umut ediyoruz ki Ömer bey yeniden ayağa kalkabilecek. Bu süreçte tüm ekip olarak yanındayız ve en iyi sonuçları alabilmek için çalışacağız" dedi.

(NUMAN ÖLMEZ)