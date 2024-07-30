Çok sevdiği kızının hastalanmasına kalbi dayanmadı

Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Çine'nin merkez Yeni Mahalle'de ikamet eden Tuncel, eşi Melani, ve kızı Peri ile birlikte annesine ziyarete gitti. Küçük Peri babaannesinin evinde kuzenleri ile birlikte oynarken aniden rahatsızlandı. Yüksek ateş nedeniyle baba İsmail Hakkı Tuncel, hiç vakit kaybetmeden Peri'yi tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü.

KALBİ DAYANMADI

Çok sevdiği kızının hayatından endişe eden Tuncel, kızı Peri'nin tedavisi sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Eşinin fenalayarak yere düştüğünü gören Melani Tuncel, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Tuncel, acil servis alanına alındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen talihsiz baba, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan ve bir firmada servis şoförlüğü yapan İsmail Hakkı Tuncel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel'in cenazesi dün öğle namazına müteakip Çine'de düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.