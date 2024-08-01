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Haberler Aydın

Ünlü oyuncudan domuz isyanı

İHSAN KARATAŞ
Ünlü oyuncudan domuz isyanı
KURTLAR Vadisi dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı domuz sürüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi. Ünlü oyuncu Acar, Kuşadası'nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası'nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası'na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi. Acar'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok yorum aldı.
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