Aydın'daki "çekiçli dehşet"ten acı haber

Nazilli'nin kırsal Kardeşköy Mahallesi'nde iki hafta önce yaşanan tüyler ürperten olayda televizyon tamircisi Mehmet Gerçek, çekiçle aynı aileden Hulisi Duran (65) eşi Nakşiye Duran (60) ile kızı Hatice Gökharman (37) ve torunu Beyza Gökharman'ın (6) kafasına çekiçle vurup yaraladı. Duran çifti, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

HAYATA TUTUNAMADI

Kafatasında çatlak oluşan ve beyin kanaması geçiren Nakşiye Duran, 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan Duran'ın yakınları hastaneye akın etti.

Hastanedeki tedavisi devam eden Hulisi Duran'ın da durumunun kritik olduğu öğrenilirken Hatice Gökharman ile kızı Beyza Gökharman, taburcu edilmişti. Korkunç olayda yaralanan Hatice Gökharman'ın eşi İbrahim Gökharman, dehşete düşüren olayda zanlı Mehmet Gerçek'in televizyon tamiri bahanesiyle geldiği evde önce keşif yapıp sonra evdeki ziynet eşyalarını çalmaya çalıştığını ifade etmişti.