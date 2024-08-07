Asansör faciasında 5 müdüre soruşturma

AYDIN'DA üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansör kazasında kamu idarecilerinin sorumluluklarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 5 müdür savcılığa ifade verdi.

Efeler ilçesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan faciada 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen davada asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verilirken, montaj yapan firmanın sahibi H.T. ile makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. 2 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın Valiliği, kazasına yönelik kamu görevlilerinin idari sorumluluklarına ilişkin 5 müdür hakkında soruşturma izni verirken, müdürlerden M.Y., A.K ve E.Ç. serbest bırakılırken, C.F. ve M.B. için adli kontrol kararı verildi.